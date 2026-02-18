Importante riconoscimento per Mario Bufano di Polla che ha ottenuto l’assegnazione del Premio America Giovani dalla Fondazione Italia Usa alla Camera dei Deputati, a Roma.

Il Premio viene annualmente assegnato come riconoscimento nazionale ai neolaureati di eccellenza delle Università italiane nelle materie di interesse della Fondazione, tra cui economia, scienze politiche, giurisprudenza.

Proprio grazie al talento universitario, nello specifico alla sua Laurea Magistrale in Economia, Governo e Amministrazione conseguita all’Università degli Studi di Salerno, Bufano ha ricevuto il riconoscimento alla presenza di ambasciatori e professori di livello internazionale.