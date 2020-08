Polla: arrestato il ladro albanese caduto dal balcone dopo aver tentato un furto in un’abitazione

E’ stato arrestato il ladro che ieri sera, insieme ad un complice, ha tentato un furto all’interno di un’abitazione di via Campi a Polla. Si tratta di un uomo di origini albanesi.

Insieme al suo complice ha fatto irruzione nell’abitazione mentre i proprietari erano assenti. Questi ultimi, però, trovandosi in una casa a poca distanza hanno udito alcuni rumori e si sono precipitati sul posto cogliendo i due ladri in flagrante.

Uno è riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro si è affacciato al balcone e ha iniziato a lanciare degli oggetti addosso alle persone accorse. Poi, non sapendo come andar via, si sarebbe lanciato dal balcone ferendosi.

I sanitari del 118 lo hanno soccorso e portato all’ospedale “Luigi Curto” insieme ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che successivamente hanno proceduto al suo arresto. L’albanese è stato dimesso e condotto in caserma.

Si indaga per scoprire l’identità del complice riuscito a fuggire.

– Chiara Di Miele –

4/8/2020 – Polla: tentano un furto in abitazione. I proprietari li sorprendono, un ladro si ferisce cadendo dal balcone