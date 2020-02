Polla: all’Agenzia Generale UnipolSai il Piano Risparmio Giovane per aiutare figli e nipoti

Quando pensi al domani dei tuoi figli è normale immaginare traguardi importanti e domandarti cosa fare per poterli raggiungere. Oggi puoi contare sulle soluzioni UnipolSai che aiutano genitori e familiari a

proteggere la vita e l’avvenire di figli e nipoti in modo concreto, attraverso polizze previdenziali, piani di risparmio e piani sanitari studiati appositamente per i giovani.

UnipolSai Risparmio Giovane è un piano di risparmio per aiutare i figli, nipoti o chiunque ti stia a cuore, con un supporto economico da utilizzare per affrontare gli studi universitari, un master di specializzazione, anche all’estero, avviare un’attività lavorativa, acquistare una casa o effettuare altre spese importanti per realizzare i loro progetti di vita. Garantisce il capitale maturato in un’unica soluzione alla scadenza, fino a 5 anni dopo la stessa oppure in 10 rate semestrali. Con la certezza del completamento del piano di risparmio nel caso di scomparsa o grave invalidità di chi effettua i versamenti.

Inoltre tutti coloro che decideranno di stipulare una polizza Risparmio per i loro figli o nipoti saranno omaggiati dall’agenzia UnipolSai di Angelo Greco con Qshino, il dispositivo antiabbandono che rende intelligente qualunque seggiolino per auto. Obbligatorio per legge (D.L. 2 ottobre 2019, n. 122), Qshino è un dispositivo antiabbandono universale formato da un cuscino da posizionare sulla seduta del seggiolino. Per il funzionamento è necessario scaricare la Qshino App che avvisa se il bambino viene lasciato in auto e il conducente si allontana dalla stessa. Se non rispondi alla notifica, Qshino avvisa i numeri amici che hai configurato indicando anche la posizione in caso di geolocalizzazione attiva sullo smartphone.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Agenzia Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.a. del dottor Angelo Greco in via L. Pica a Polla.

– Chiara Di Miele –