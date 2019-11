Polla: alla UnipolSai Assicurazioni Agenzia Generale di Angelo Greco arriva il Black Friday

Arriva il Black Friday anche alla UnipolSai Assicurazioni Agenzia Generale di Angelo Greco a Polla. Promozioni imperdibili fino al 30 novembre che permettono di ottenere fino al 40% di sconto sulle polizze a tutela della persona e del patrimonio.

“Proteggere i tuoi cari e tutelare i tuoi interessi è ancora più conveniente – fanno sapere dall’Agenzia -. Per la tua casa, per la tua famiglia, per la tua attività. Non rimandare e approfitta dell’occasione, blocchi il prezzo oggi per 5 anni e hai la possibilità di pagare il premio della polizza in 10 rate a tasso zero“.

Gli sconti si potranno ottenere sulle polizze “Casa&Servizi” con garanzie su misura, “Protezione” per infortuni, vita, salute e invalidità, “Impresa e Commercio” con garanzie su misura.

Sulle polizze “Casa&Servizi” sono assicurabili a discrezione i danni a terzi, furto e rapina, danni ai beni, alluvione e terremoto, atti vandalici, tutela legale, fenomeni elettrici e incendio ed eventi atmosferici. Le polizze “Protezione” comprendono l’assicurazione vita premorienza, gravi malattie e invalidità permanente, infortuni sul lavoro, nel tempo libero e H24, rimborso spese mediche, diaria giornaliera, LTC autonomia, grandi ricoveri, visite mediche e assistenza medica. Le polizze “Impresa e Commercio” invece comprendono l’assicurazione su danni a terzi, furto e rapina, danni ai beni, alluvione e terremoto, atti vandalici, tutela legale, fenomeni elettrici, incendio ed eventi atmosferici.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso la sede dell’Agenzia in via Luigi Pica a Polla (Palazzo Ritorto) o telefonare al numero 0975/390019.

– Chiara Di Miele –