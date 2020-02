Polla: al supermercato MD Discount arriva il WiFi gratis per tutti

Al supermercato MD Discount di Polla arriva il WiFi gratis per tutti i clienti. Un servizio aggiuntivo per andare incontro alle esigenze di chi si reca a fare la spesa, per restare sempre connessi e navigare liberamente con il proprio smartphone tra gli scaffali dell’attività.

In questo modo anche chi non ha un’offerta internet personale con il proprio gestore telefonico potrà collegarsi ad Internet mentre si trova nell’MD Discount e utilizzare il WiFi anche per visitare il sito ufficiale del supermercato e scoprire tutte le offerte.

Per accedere alla WiFi gratuita basta collegarsi a “HopeFreeWifi” e godersi la navigazione libera e totalmente gratuita.

A breve, inoltre, la Direzione dell’MD Discount di Polla avviserà i propri clienti delle offerte periodiche tramite messaggi WhatsApp.

Il supermercato MD Discount si trova in via della Lana a Polla.

– Chiara Di Miele –