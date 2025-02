Dolore e sgomento a Torraca per una notizia giunta questa mattina. Maurizio Fittipaldi, poliziotto 40enne in servizio in Sardegna, ma figlio della terra cilentana, è stato trovato senza vita.

Da ieri pomeriggio non si avevano sue notizie. Maurizio, infatti, si era allontanato da casa portando con sè la pistola di ordinanza e non si era più fatto sentire. Scattata la preoccupazione della famiglia, sono iniziate le ricerche nelle campagne di Triei, in provincia di Nuoro.

Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Forestali hanno battuto la zona tra Triei e Baunei, dove era stata localizzata la sua cella telefonica. Le operazioni hanno coinvolto anche un elicottero della Polizia, unità cinofile e droni del Nucleo Sapr dei Vigili del Fuoco ma purtroppo l’esito è stato tragico.

Ignote, al momento, le cause del decesso dell’agente, ma dalle prime informazioni non sembra ci siano segni di violenza sul corpo. Maurizio lascia la moglie Sarah nello sconforto.

Si susseguono sui social i messaggi di cordoglio per Maurizio.

“Torraca ha perso uno dei figli più belli, più puri, più buoni. Ti abbiamo visto nascere, crescere, diventare uomo, poliziotto. La tua bellezza incantava pure le pietre di Torraca. Ciao Maurizio” si legge in una delle note di un cittadino di Torraca. E ancora: “E’ incredibile. E’ incredibile”.