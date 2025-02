E’ partita una raccolta fondi di solidarietà in seguito alla drammatica notizia della morte di Maurizio Fittipaldi, il poliziotto 38enne originario di Torraca che ieri mattina è stato trovato senza vita in provincia di Nuoro.

Prestava servizio in Sardegna, dove abitava con la moglie, e di lui si erano perse le tracce da giovedì pomeriggio quando si era allontanato da casa non dando più notizie.

Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Forestali hanno battuto la zona tra Triei e Baunei, dove era stata localizzata la sua cella telefonica per l’ultima volta e nelle campagne hanno purtroppo ritrovato il suo corpo esanime.

La sua morte ha scosso sia la comunità di Torraca, paese di origine, che quella sarda, particolarmente legata da profondo affetto al poliziotto cilentano. Tanto che i colleghi del Commissariato di Polizia di Tortolì hanno dato il via ad una raccolta fondi per sostenere la moglie di Fittipaldi in questo momento drammatico.

“Lui è Maurizio Fittipaldi, Assistente Capo della Polizia di Stato: ad agosto avrebbe compiuto 39 anni, campano di origine, ma sardo di adozione. Un gran Poliziotto ed una grande persona, solare, sorridente e sempre disponibile con gli altri nonostante il suo carattere riservato – affermano i colleghi -. La vita è stata piuttosto dura con lui, tanto è vero che nella giornata del 6 febbraio è venuto a mancare, lasciando sola e con gravi problemi di salute sua moglie Sarah, che amava più di ogni cosa. Noi suoi colleghi del Commissariato di Tortoli, per il grande affetto che ci ha legato a lui, abbiamo avviato una raccolta fondi per poterle dare una mano. Chi volesse contribuire, questo è il codice IBAN su cui versare un eventuale piccolo ma prezioso aiuto: IT74P0344017300000000128200“.

