Da ieri il Primo Dirigente della Polizia di Stato, la dottoressa Lorena Antonia Cicciotti, proveniente dal Commissariato Bari-Carrassi ha assunto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, in sostituzione della dottoressa Giuseppina Sessa, trasferita alla Questura di Potenza con l’incarico di Vicario del Questore.

La dottoressa Cicciotti è entrata con la qualifica di agente di Polizia di Stato nel 1994 e nel 2003 ha superato il concorso da funzionario della Polizia di Stato con il grado da Commissario. Terminato il corso di formazione ha diretto il Commissariato di Cittanova, a Reggio Calabria e, successivamente, il Commissariato di Lauro di Nola, in provincia di Avellino.

Nel 2014 è stata trasferita alla Questura di Salerno, in qualità di Vice dirigente prima e Dirigente poi della Squadra Mobile.

Nel 2018 ha ricoperto il ruolo di dirigente del Commissariato di Battipaglia e nel 2022 è stata chiamata a dirigere il Commissariato di San Severo, a Foggia, dove è promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato e quindi assegnata alla Questura di Bari quale dirigente del Commissariato Bari-Carrassi.

Il Questore di Salerno le ha dato il suo benvenuto, con i migliori auguri di buon lavoro.