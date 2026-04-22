Con l’approvazione in Giunta, la Regione Basilicata certifica il raggiungimento del target del PNRR relativo alla messa in esercizio delle grandi apparecchiature sanitarie, previsto nell’ambito della Missione 6 Salute.

In particolare, viene attestata l’operatività delle ultime quattro apparecchiature installate dall’ASP di Potenza, tra cui ortopantomografi 3D e una TAC a 128 strati, per le quali sono state completate tutte le verifiche tecniche, autorizzative e documentali, compresa la trasmissione dei dati sulla piattaforma nazionale di monitoraggio.

L’intervento complessivo è stato realizzato con un finanziamento di oltre 13 milioni di euro, destinato al rinnovo del parco tecnologico delle aziende del Servizio sanitario regionale. Il programma iniziale prevedeva l’acquisizione di 47 apparecchiature, grazie alle economie registrate in fase di gara, gestite a livello nazionale tramite Consip, il numero totale delle tecnologie installate è salito a 53.

Nel dettaglio, le apparecchiature messe in esercizio sono: 1 angiografo, 20 ecotomografi, 7 mammografi, 3 risonanze magnetiche da 1,5 Tesla, 16 sistemi radiologici fissi e 6 TAC a 128 strati.

Tutte le dotazioni sono state distribuite tra le aziende sanitarie regionali, San Carlo di Potenza, ASM di Matera, ASP di Potenza e IRCCS CROB di Rionero in Vulture, secondo una programmazione mirata a rafforzare la capacità diagnostica su tutto il territorio regionale.