La tanto attesa partita tra Salernitana e Sampdoria, gara di ritorno dei play-out, si giocherà domenica 22 giugno alle 20.30.

La decisione del Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, Paolo Bedin, è avvenuta in risposta all’istanza pervenuta ieri dalla società U.S. Salernitana 1919.

I granata aveva chiesto, infatti, un rinvio della partita di ritorno in programma per il 20 giugno a seguito della presunta intossicazione alimentare che ha colpito 21 persone tra calciatori e personale dello staff, dopo aver mangiato del riso alla cantonese che hanno preso a Genova prima della partenza in aereo.

Il Presidente della Lega B ha preso atto della documentazione medico-sanitaria prodotta dalle strutture ospedaliere interessate e, sentita la Commissione Medico-Scientifica Federale, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha disposto il rinvio dei play-out.

Dunque cresce l’attesa per il mach di domenica, decisivo per le sorti della Salernitana che rischia la recessione.

Articolo correlato:

16/06/2025 – Calciatori e staff della Salernitana intossicati al rientro da Genova. Il sindaco di Salerno:”Si rinvii la partita del 20 giugno”