Una pistola è stata ritrovata in mare questa mattina a Salerno.

A fare la scoperta nelle acque di fronte Piazza della Concordia è stato un sub durante un’immersione che ha lanciato subito l’allarme. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato e in seguito anche la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Si tratterebbe di una beretta 9×21, senza colpo in canna, priva di caricatore e leggermente corrosa dalla sabbia e dall’acqua.

Indagini in corso per risalire al proprietario e accertare se sia una delle armi utilizzate per gli episodi che si sono verificati in diverse zone della città.