Pioggia di premi per l’Istituto Comprensivo di Sant’Arsenio al Concorso Musicale Nazionale di Cosenza

Pioggia di premi al Concorso Musicale Nazionale “Luciano Luciani” di Cosenza per i pianisti della classe terza A dell’Istituto Comprensivo di Sant’Arsenio.

Un’altra straordinaria soddisfazione per gli alunni di pianoforte della professoressa Angela Meluso che ieri si sono esibiti nella prestigiosa cornice della Biblioteca Nazionale di Cosenza, in occasione della 9^ edizione del Concorso Musicale Nazionale, partecipando per la categoria solisti e vincendo prestigiosi premi tra oltre 20 scuole e 150 solisti.

Il primo premio va ad Antonia Garibaldi, a vincere il secondo premio sono stati Federico Costa e Sara Cardiello, mentre il terzo premio è andato ad Antonio Garone e Katia Gaeta.

Hanno inoltre partecipato vincendo il primo premio due ex alunni di pianoforte dell’Istituto Comprensivo di Sant’Arsenio, Gino Laurino e Silvia Di Giulio.

Lo strumento musicale, ancora una volta, si riconferma come grande opportunità per la crescita e la formazione dei giovani talenti, nonché come fiore all’occhiello di un territorio che si fa apprezzare anche in ambito nazionale.

– Annamaria Lotierzo –