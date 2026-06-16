Un’analisi de “Il Sole 24 Ore” ha innescato una riflessione tra le file delle istituzioni e tra i sindacati che tengono a cuore il tessuto sociale ed economico di città e paesi. Secondo l’indagine, la crisi demografica sta indebolendo i piccoli comuni italiani: lo spopolamento riduce i servizi essenziali e rende difficile la ripresa nonostante incentivi e strategie pubbliche.

Nel 2026 solo il 19,6% dei Comuni sotto i 5000 abitanti dispone di farmacia, distributore, banca e ufficio postale; nell’80,4% manca almeno uno di questi servizi, con una situazione ancora peggiore nelle aree montane.

Le carenze riguardano soprattutto banche e distributori, mentre le farmacie restano il servizio più diffuso. Come si legge sul quotidiano economico “le politiche per le aree interne e montane, compresi fondi e incentivi, hanno finora prodotto risultati limitati: molti territori continuano a perdere abitanti e collegamenti e nei piccoli centri rurali possono servire in media 35 minuti d’auto per raggiungere servizi pubblici fondamentali”.

Il ritratto così definito non è lontano dalla realtà. Secondo la Uil Basilicata, infatti, “il quadro lucano è particolarmente preoccupante: almeno una dozzina dei 108 comuni sotto i 5000 abitanti non dispone di alcun servizio essenziale tra farmacia, banca, distributore di carburante e ufficio postale Polis, mentre circa 20 ne hanno soltanto uno. Solo poco più di un terzo riesce a garantire contemporaneamente tutti e quattro i servizi”.

Secondo il segretario regionale Vincenzo Tortelli “la Basilicata rappresenta una delle regioni italiane più esposte agli effetti della desertificazione dei servizi, soprattutto nelle aree interne e montane. Occorre garantire il diritto di cittadinanza attraverso servizi essenziali efficienti e accessibili. La sfida dei prossimi anni – ha concluso – sarà trasformare i piccoli comuni da luoghi della resistenza demografica a laboratori di una nuova qualità della vita. Per la Basilicata è una necessità per preservare identità, comunità e coesione sociale“.