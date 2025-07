La qualità di vita di una bambina di 10 anni da oltre un anno era particolarmente compromessa da un severo disturbo che le impediva di trascorrere serenamente la sua quotidianità. I suoi sintomi erano poliuria e polidipsia, ovvero assumeva circa 5 litri di acqua al giorno e ne eliminava altrettanti attraverso continue minzioni. Tutto ciò avveniva di giorno e di notte con inevitabili e frequenti risvegli, inoltre la bimba si alimentava poco (il suo peso era di appena 27 kg) a causa dell’impellente necessità di bere.

I genitori si sono rivolti all’ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica della Pediatria del “Ruggi” di Salerno, dove la piccola è stata inquadrata e poi ricoverata per la diagnostica. Dopo le indagini di primo livello ed escluse altre patologie i medici hanno optato per praticarle il test della sete, sospettando il Diabete Insipido. Il test consiste in due fasi, di cui la prima è quella dell’assetamento quando la bimba viene lasciata senza bere mentre si procede al controllo di come cambia ora per ora la concentrazione dei sali nel sangue e nelle urine. Al termine del test si è evinto che le urine rimanevano poco concentrate mentre il sangue si arricchiva di sale. È di conseguenza stato convalidato il sospetto di Diabete Insipido (le urine sono insipide, cioè senza sale). La causa però resta ignota e a questo punto i medici del “Ruggi” hanno formulato due ipotesi: alla bimba manca l’ormone antidiuretico prodotto dall’ipofisi e che riassorbe l’acqua dalla pre-urina o il suo rene è insensibile all’ormone.

Si è proceduto alla seconda parte del test che prevede la somministrazione dell’ormone antidiuretico (ADH) con la conseguente e relativa evidenza che le urine si concentrano e il rene della piccola paziente è insensibile all’ormone appena preso. La diagnosi confermata è quindi quella di Diabete Insipido Centrale, perché l’ipofisi della bambina non produce ADH che le viene immediatamente prescritto sotto forma di spray nasale. In seguito, la RMN encefalo per ipotalamo-ipofisi non ha riscontrato anomalie e sono tuttora in corso indagini genetiche per definire l’origine della malattia con successivi follow up.

Attualmente la paziente beve 1,5 litri di acqua al giorno, non si sveglia di notte, la sua vita si è regolarizzata e la mamma riferisce che riesce anche a mangiare di più. La Responsabile della Pediatria, dottoressa Carolina Mauro, ha rivolto un sentito ringraziamento ai suoi colleghi di reparto, agli infermieri, agli OSS e anche ai medici del Laboratorio di Analisi che hanno reso possibile identificare una malattia la cui diagnostica è piuttosto articolata e complessa.