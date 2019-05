Picchiato a Battipaglia da una baby gang dopo aver affrontato il molestatore della figlia. Ferito

Aggredito da una baby gang dopo aver affrontato il presunto molestatore della figlia.

È quanto accaduto a Battipaglia dove un genitore è stato picchiato da un gruppo di ragazzi.

Come riporta il quotidiano “Il Mattino”, il fatto è accaduto in strada, nel rione Taverna, dove abita la vittima che era in compagnia della moglie e della figlia minorenne.

Il genitore ferito è stato accompagnato presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Un vero e proprio raid punitivo ai danni dell’uomo che sarebbe la conseguenza di un diverbio con un ragazzo avvenuto poche ore prima.

Il giovane avrebbe molestato e bloccato la figlia minorenne della vittima e le avrebbe stretto le mani alla gola. La ragazzina è riuscita a divincolarsi dalla morsa e ha subito telefonato al padre che si è recato sul posto e ha rimproverato il bullo.

Poche ore dopo il padre della ragazzina è stato picchiato a sangue nei pressi della sua abitazione e scaraventato sul marciapiede.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia diretti dal Maggiore Vitantonio Sisto che in queste ore indagano per risalire alla baby gang.

– Claudia Monaco –