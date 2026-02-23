Violenza tra minorenni nei giorni scorsi a Sapri.

Un litigio in Piazza San Giovanni sarebbe degenerato ben presto in violenza e un ragazzo sarebbe stato accerchiato e malmenato.

Immediatamente sono stati allertati i Carabinieri della locale Compagnia che giunti sul posto hanno avviato le indagini di rito. Il giovane è ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale dell’Immacolata.

In seguito sono stati identificati quattro minorenni del Golfo di Policastro, quali responsabili del deprecabile gesto.

Per loro è scattata la denuncia, con trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni.