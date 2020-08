Picchia selvaggiamente la sorella e la minaccia con un coltello. Arrestato 45enne a Salerno

I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno arrestato, nella mattinata di ieri il 45enne D.M.V., originario di Cava de’ Tirreni ma residente a Salerno in zona Mariconda, per maltrattamenti in famiglia.

I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti dopo che una donna ha segnalato al 112 di essere stata picchiata selvaggiamente dal fratello, convivente. Mentre tutte le auto si dirigevano sul posto la vittima ha chiamato ancora segnalando che il fratello la stava minacciando armato di coltello.

Giunti sul posto con rapidità, i Carabinieri hanno trovato la donna in lacrime chiusa in una stanza insieme al figlio minore. L’aggressore, invece, si trovava in stato di estrema agitazione sul balcone e, dopo un’abile mediazione, è stato convinto a seguire i Carabinieri. Sentendo poi la donna è emerso un quadro pluriennale di maltrattamenti ai suoi danni, nonchè di altri membri della famiglia.

Il 45enne è stato portato in carcere, anche in considerazione dell’atteggiamento violento di minaccia persistente nonostante la presenza dei militari. Un intervento, quello dei Carabinieri di Salerno, risolutivo che ha con ogni probabilità scongiurato ulteriori e più gravi conseguenze.

