Picchia e minaccia la sua ex perchè non accetta la fine della relazione. Arrestato ex autista a Salerno

Un nuovo caso di maltrattamento e stalking è quello che si è consumato a Salerno.

I Carabinieri hanno arrestato un ex autista di ambulanze che si trova ricoverato ora nella sezione detenuti dell’ospedale di Salerno a causa di un’importante patologia.

La sua ex compagna, maltrattata e malmenata più volte, seguita e minacciata fin sotto al portone di casa, ha denunciato diverse volte gli episodi di violenza.

Lo scorso agosto, inoltre, con una scusa legata alla figlia, l’uomo è riuscito a introdursi in casa della ex. Nonostante la donna abbia sporto denuncia anche in quella occasione, lui ha continuato a seguirla oltre a infrangere il divieto di avvicinamento imposto dal giudice.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, non accettava la fine della separazione.

– Claudia Monaco –