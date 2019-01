Piano regionale edilizia sanitaria. Pd di Eboli:”Quanto previsto per la nostra città ci fa ben sperare”

La Regione Campania, grazie all’impegno profuso dal Presidente Vincenzo De Luca, ha approvato il Programma regionale di investimenti in edilizia sanitaria che prevede interventi per 1 miliardo e 83 milioni di euro.

“Dopo le nostre numerose sollecitazioni, grazie anche all’impulso del consigliere Rizzo, con cui abbiamo più volte pungolato gli Enti sovraordinati – dichiara Pasquale Infante, Capogruppo PD di Eboli – apprendiamo con soddisfazione che nel programma degli interventi previsti, deliberato dalla Regione, rientrano due finanziamenti cospicui per l’adeguamento antisismico e funzionale delle strutture dell’ospedale di Eboli per oltre 16 milioni di euro e per la realizzazione del Distretto sanitario in località Acquarita per 6 milioni di euro”.

Si tratta di due interventi attesi da diversi anni e che risultano molto importanti per migliorare la funzionalità e la sicurezza del presidio ospedaliero “Maria Santissima Addolorata” e per la realizzazione di una nuova sede del Distretto sanitario in località Acquarita.

“Altrettanto importanti ed urgenti sono a nostro avviso, e per questo abbiamo richiesto un incontro urgente in Regione, – conclude Infante – interventi per l’adeguamento funzionale, strutturale ed impiantistico del blocco operatorio del presidio ospedaliero di Eboli. Certo c’è molto ancora da fare per migliorare la sanità nella nostra Regione e nella nostra città, ma quanto previsto nel nuovo Piano regionale di edilizia sanitaria ci fa ben sperare per il futuro”.

– Miriam Mangieri –

