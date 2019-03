Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De luca questa mattina ha incontrato a Roma il ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno per definire alcuni passaggi del cronoprogramma attuativo del Piano per il Lavoro.

Il Piano si rivolge in particolare ai giovani, punta a fornire lavoro vero e a riqualificare la Pubblica Amministrazione in Campania.

Entro il mese di aprile sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando del corso-concorso che prevede 10mila assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Mentre nel mese di maggio saranno definiti il luogo e la data delle prove di selezione gestite dal Formez.

Come dichiarato dal Governatore, il ministro Bongiorno ha mostrato grande interesse per l’iniziativa e ha sottolineato come questa potrà diventare un’esperienza modello anche sul piano nazionale.

– Annamaria Lotierzo –