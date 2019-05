Piano di Zona di Sapri. Dal Miur 180mila euro per i servizi dedicati alla prima infanzia

Un finanziamento di 180mila euro per i servizi dedicati alla prima infanzia. Sono le risorse che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha stanziato per il Piano di Zona S9 di Sapri.

“L’obiettivo – ha spiegato Gianfranca Di Luca, coordinatrice del Piano S9 – è garantire la continuità, l’ampliamento ed il consolidamento dei servizi dedicati alla prima infanzia, dai micro nidi e agli spazi dedicati ai bambini. Il Piano di Zona S9 è uno dei 14 ambiti virtuosi della Campania ad essere stato inserito nell’elenco degli interventi finanziati dal Miur per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione”.

Secondo la coordinatrice Di Luca “è stato possibile grazie ad un progetto presentato dai nostri uffici nel mese di febbraio scorso. Come Piano di Zona stiamo cercando di potenziare e migliorare tutti i servizi sociali sul territorio, con particolare attenzione alla prima infanzia. Il potenziamento di questi servizi costituiscono non solo importanti occasioni di crescita per i più piccoli ma anche servizi fondamentali per l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro e, quindi, per la crescita e lo sviluppo del territorio nel suo complesso”.

– Chiara Di Miele –