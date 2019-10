Piaggine: don Loreto Ferrarese lascia la guida della parrocchia. I fedeli tornano in chiesa

Don Loreto Ferrarese si è dimesso dall’incarico assegnatogli dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Mons. Ciro Miniero, che con un decreto lo aveva messo alla guida della parrocchia di Piaggine. La notizia è stata appresa ieri dal sindaco Guglielmo Vairo e dalla comunità di fedeli che in queste settimane hanno protestato per far restare in paese don John Fredy Gutierrez, il sacerdote di origini colombiane che negli ultimi tempi aveva sostituito il vecchio parroco, don Aniello Palumbo.

Ieri la Santa Messa della domenica è stata celebrata nella chiesa di San Nicola di Bari da don Franco Angione, parroco di Villa Littorio. La chiesa era gremita di fedeli che da due domeniche non prendevano parte alla funzione in segno di protesta. Lo stesso don Loreto per due settimane consecutive era stato costretto a chiudere le porte della chiesa vuota e ad andare via senza poter celebrare.

Sarà don Franco in questi giorni a ricoprire il ruolo in attesa di una decisione da parte della Curia. Al momento il primo cittadino afferma però di non aver ricevuto alcuna comunicazione.

“Ho chiesto a nome della comunità di riaprire la chiesa e di consentire a chi sente il bisogno di avvicinarsi al Signore di avere un luogo in cui pregare affinché possa continuare il percorso di fede iniziato con don John” dichiara il sindaco Vairo.

C’è attesa tra i fedeli di Piaggine sulle prossime decisioni che il Vescovo Miniero prenderà in merito alla guida della parrocchia.

Don Loreto, invece, contattato telefonicamente dalla redazione di Ondanews, fa sapere di non voler rilasciare alcuna dichiarazione in merito a questa vicenda che definisce “un capitolo chiuso“.

– Chiara Di Miele –

