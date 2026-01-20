Furto a Piaggine ai danni dell’Organizzazione di Volontariato Soccorso Sociale dei quattro Comuni che opera nella Valle del Calore con ambulanze e soccorritori per trasporto di infermi e servizi di emergenza-urgenza.

I ladri, agendo di notte, sono entrati nei locali in cui l’OdV tiene depositate le attrezzature e hanno portato via un gruppo elettrogeno e un decespugliatore.

A sporgere denuncia del furto è stato il presidente Vincenzo Marra. “Di certo qualcuno ha visto oppure è a conoscenza – afferma -. Il materiale era depositato temporaneamente nel mio locale. Precedentemente lo tenevamo in ambienti al piano terra di proprietà del Comune che ci comunicò che dovevamo liberare gli ambienti perchè avevano un progetto. L’area di notte è ben illuminata. Hanno portato un mezzo per caricarci il gruppo elettrogeno e il decespugliatore. Qualcuno che frequenta la zona ha visto la porta nella strettoia e ha notato il gruppo elettrogeno. Avrà comunicato la notizia. Si sono attivati ed hanno rubato“.

Sul furto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.