Piaggine: approvato il progetto per la rigenerazione dell’impianto sportivo comunale

La Giunta Comunale di Piaggine, guidata dal sindaco Guglielmo Vairo, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di interventi di rigenerazione dell’impianto polifunzionale complesso sportivo comunale per l’importo di 100.000 euro.

Il progetto partecipa al bando per l’utilizzo delle risorse facenti parte del fondo “Sport e Periferie” del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 31 ottobre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 5 novembre.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto del 75%, mentre per l’importo rimanente è prevista la compartecipazione economica del Comune. Il progetto include il rifacimento del manto erboso, oramai inutilizzabile, l’impianto di drenaggio delle acque meteoriche, l’illuminazione a LED dell’impianto sportivo e la manutenzione delle tribune.

L’operazione rientra in un disegno più ampio portato avanti dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione urbana non solo del centro sportivo di Piaggine ma anche dell’Area “Patri”, in passato zona periferica a vocazione agricola e attualmente divenuta a tutti gli effetti zona urbanizzata e, come tale, da riqualificare in maniera adeguata.

