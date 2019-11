Petracca Design di Padula ospite di “Sposi ma non solo” a Salerno dal 7 al 10 novembre

Petracca Design, nota azienda di Padula da anni dedita alla progettazione e produzione dell’arredamento su misura, dei dettagli d’interno e d’esterno, oltre che alla produzione di infissi e serramenti, sarà ospite dal 7 al 10 novembre all’evento “Sposi ma non solo”, il 26° Salone delle piccole e grandi cerimonie presso il Polo Fieristico – Centro Agroalimentare in via Mecio Gracco 10/12 a Salerno.

Petracca Design sarà presente con uno stand all’insegna dell’innovazione, delle nuove tecnologie e pronto a soddisfare richieste e domande degli interessati che vi faranno visita. Per l’occasione l’azienda sarà lieta di omaggiare ognuno di un web-ticket da condividere per entrare gratis in fiera, mostrandolo semplicemente all’ingresso.

Il Salone delle cerimonie apre giovedì 7 novembre alle 17 e chiuderà i battenti domenica sera. E’ la più importante esposizione della provincia di Salerno dedicata alle piccole e grandi cerimonie, dove conoscere le novità del mercato, dagli abiti da cerimonia alle foto, dagli arredamenti alle liste nozze, dai viaggi ai banchetti nuziali. Circa 100 aziende in vetrina per un pubblico interessato alle proposte di attività commerciali ed artigianali e dei tanti professionisti del wedding. 4.000 metri quadrati di esposizione distribuiti su due padiglioni internamente collegati e climatizzati, un agevole percorso stradale e 2.000 posti auto. Il Salone sarà aperto al pubblico giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 22.00, sabato e domenica con orario continuato dalle 10.30 alle 22.00.

Per entrare gratis scaricare il ticket e il coupon sottostanti.

– Chiara Di Miele –