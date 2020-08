Pertosa: Vito Panzella si dimette dalla carica di consigliere comunale

A Pertosa il consigliere Vito Panzella ha rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio comunale.

Alla base della decisione, come spiegato dallo stesso Panzella, “motivazioni legate al lavoro e alla famiglia concentrate ormai a Polla”.

“Non è mollare il mondo politico – spiega – vivo a Polla e quindi la mia decisione nasce da questa condizione. Sicuramente la passione per la politica che mi accompagna fin da piccolo continua ad esserci”.

E sulla possibilità di una candidatura a Polla, l’ormai ex consigliere non smentisce e sottolinea: “Ci sono diversi progetti in campo in fase di valutazione”.

Panzella è entrato in Consiglio comunale nel 2015.

– Claudia Monaco –