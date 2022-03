Pertosa rientra nella Comunità Montana Vallo di Diano. Approvata la proposta di legge del consigliere Pellegrino

Il Comune di Pertosa entra ufficialmente a far parte della Comunità Montana del Vallo di Diano.

La decisione è stata definitivamente assunta oggi pomeriggio all’unanimità dal Consiglio regionale della Campania, in seguito all’approvazione in Prima Commissione-Affari istituzionali della proposta di legge a firma del consigliere regionale Tommaso Pellegrino.

“Grazie a tutti i colleghi ed al Presidente della Prima Commissione Giuseppe Sommese, finalmente Pertosa entra a far parte della Comunità Montana del Vallo di Diano, come da tempo richiesto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Barba – ha riferito il consigliere regionale Tommaso Pellegrino – Per quanto mi riguarda continuerò a mantenere alta l’attenzione sui piccoli comuni che rappresentano una preziosa identità culturale della nostra regione”.

Nella stessa seduta di oggi, sempre su proposta del consigliere regionale Pellegrino, il Consiglio regionale della Campania ha deliberato anche l’ammissione del comune di Alfano alla Comunità Montana del Bussento, Lambro e Mingardo. A sostegno della proposta di Pellegrino hanno preso la parola anche i consiglieri regionali Michele Cammarano, Attilio Pierro, Fulvio Frezza e Corrado Matera. Presenti alla seduta del Consiglio anche il sindaco di Pertosa, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale Antonio Cafaro, ed il sindaco di Alfano Elena Gerardo.