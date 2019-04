Pertosa: il Consiglio approva il Bilancio di previsione. Disappunto della minoranza

Si è svolto ieri pomeriggio il Consiglio comunale di Pertosa. La seduta è iniziata con la comunicazione letta dal sindaco Michele Caggiano delle dimissioni del consigliere di minoranza Francesco Gagliardi.

Il primo cittadino ha informato il Consiglio comunale di un finanziamento di circa 40mila euro assegnato dal Ministero dell’Interno ai Comuni con popolazione inferiore a 20mila abitanti per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici, scuole e strade.

“La Giunta ha deciso di destinare il contributo alla manutenzione e ristrutturazione di una parte della Casa Comunale – ha dichiarato il sindaco – Ci sono altre emergenze ma si tratta di una piccola cifra che non ci permette di effettuare un intervento importante. Non dimentichiamo che attraverso due contributi verranno effettuati lavori alla scuola. Inoltre sono stati approvati finanziamenti per le strade e attraverso un’economia dei mutui riusciremo a fare lavori anche al cimitero e per la pubblica illuminazione”.

Sono stati approvati a maggioranza il Piano Triennale dei lavori pubblici 2019-2020 e il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019-2020, con il disappunto dei consiglieri di minoranza Panzella e Casella. Il Bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2019-2021, approvato dalla maggioranza, è stato contestato dal consigliere di minoranza Vito Panzella perché “troppo conservativo”.

“Si tratta di un bilancio restrittivo. La situazione non è piacevole, ma bisogna fare dei sacrifici per poter ripartire – aggiunge Caggiano – Stiamo lavorando per garantire maggiori entrate. Tra un anno termina il mio mandato e dopo 24 anni voglio lasciare a chi amministrerà dopo di me una macchina valida per ripartire”.

Durante il Consiglio la maggioranza ha approvato la convenzione associata del servizio di segreteria comunale con i Comuni di Lustra, Stella Cilento e Serramezzana fino al 2020.

A conclusione del dibattito il consigliere Panzella ha sottolineato l’importanza di incrementare il turismo a Pertosa, auspicando anche un coinvolgimento dei territori circostanti.

