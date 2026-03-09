Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha firmato una nuova interdittiva antimafia nei confronti di una impresa individuale con sede legale nel potentino operante nel settore dei servizi degli istituti di bellezza.

Il provvedimento è stato adottato dopo le verifiche condotte sulla richiesta di informazione antimafia pervenuta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia da parte della Regione Basilicata – Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), avendo l’impresa partecipato ad un bando PSR per fondi rurali. Gli esiti dell’istruttoria, con le valutazioni del Gruppo Interforze Antimafia della Prefettura, hanno accertato l’esistenza di elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa, con possibile condizionamento delle scelte imprenditoriali, considerata la contiguità con elementi appartenenti a sodalizi criminali locali dei clan Riviezzi e Cassotta.

“E’ necessario tenere la guardia sempre alta per scongiurare le infiltrazioni criminali nel sistema economico legale lucano, preservandolo. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l’ordine pubblico economico e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, grazie al prezioso lavoro condotto con grande impegno e professionalità dai componenti del Gruppo Interforze Antimafia che opera in Prefettura” ha affermato il Prefetto Campanaro a margine della firma dell’ultima interdittiva che si aggiunge alle 65 misure amministrative antimafia adottate in provincia di Potenza da gennaio 2022.