Un pomeriggio di apprensione per un 70enne che ha perso l’orientamento e si è smarrito mentre si trovava sul Monte Carmelo a Sant’Arsenio.

Il malcapitato era in montagna per una passeggiata quando si è accorto di non riuscire più a trovare la strada per poter rientrare a casa.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale coordinati dal Vice Comandante, Maresciallo Vincenzo Giuliano, dopo una segnalazione arrivata dalla Centrale Operativa dei Carabinieri.

Nonostante il luogo impervio e difficoltoso da raggiungere gli agenti sono riusciti a rintracciarlo e a portarlo in salvo. Per fortuna per il 70enne solo tanta paura, ma le sue condizioni di salute sono buone.