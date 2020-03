Perde la vita in un incidente stradale all’estero. Sassano in lutto per la morte di Girolamo Inglese

Un tragico incidente stradale ha strappato la vita a Girolamo Inglese, 60enne di Sassano che ha perso la vita in Germania nella giornata di ieri.

L’uomo si trovava per lavoro a bordo del suo camion quando, per cause da accertare, è rimasto coinvolto nel drammatico incidente nei pressi di Francoforte. Sul posto i sanitari e le Forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica.

Sconvolta e affranta l’intera comunità di Sassano dove Girolamo era particolarmente stimato e benvoluto per la sua cordialità, oltre che apprezzato per essere un instancabile lavoratore.

Lascia la moglie e le figlie.

Si attendono disposizioni per il rilascio della salma ai familiari.

– redazione –