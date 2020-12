Perde la vita ad Oliveto Citra un uomo positivo al Covid-19

La comunità di Oliveto Citra piange la perdita di un concittadino risultato positivo al Covid-19.

A darne notizia il sindaco Mino Pignata.

“Aveva poco più di 50 anni il nostro concittadino deceduto oggi – scrive il primo cittadino -. La sua battaglia contro il Coronavirus si è esaurita in ospedale nel modo in cui, noi tutti, non avremmo mai voluto“.

“In questi mesi difficili di pandemia – continua Pignata – abbiamo imparato ad accettare tante nuove cose, prima inimmaginabili, tra cui la drammaticità di dover dire addio per sempre ai nostri cari senza poterli salutare un’ultima volta“.

L’uomo era ricoverato presso l’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra da alcuni giorni, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni.

“Lì dove le parole non servono e non donano conforto – conclude il sindaco -, l’abbraccio dell’intera comunità si stringe e partecipa con commozione“.

– Paola Federico –