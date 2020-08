Perde il controllo dell’auto sulla Strada Cilentana a Vallo della Lucania e si ribalta. Ferito

Paura per un uomo di Ceraso questo pomeriggio mentre si trovava in viaggio a bordo del suo SUV lungo la Strada Cilentana all’altezza di Vallo della Lucania.

Per cause in corso di accertamento, come si legge su “Il Mattino“, ha perso il controllo del veicolo che, dopo un violento impatto contro il guardrail, si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale “San Luca”.

Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Rilievi del caso affidati alla Polizia Stradale di Vallo della Lucania che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –