Perde il controllo dell’auto e si schianta in A2 ad Eboli. Ferito cittadino bulgaro

Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 32 in direzione Sud nei pressi dello svincolo di Eboli.

Una Fiat Panda con targa bulgara, guidata da un uomo di nazionalità bulgara, ha perso il controllo della strada per cause in corso di accertamento andando a schiantarsi contro il guardrail ai margini della carreggiata.

Fortunatamente l’auto non si è scontrata con altri veicoli che in quel momento si trovavano in transito sull’A2.

Il conducente è rimasto lievemente ferito e, dopo aver ricevuto i soccorsi dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale ad Eboli per le cure del caso e gli accertamenti tossicologici.

Sul posto ad effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore della Polizia di Stato, dottor Francesco Minniti. Presente il personale dell’Anas, il traffico ha subito una serie di rallentamenti.

– Chiara Di Miele –