Perde il controllo dell’auto e si ribalta in strada a Salerno. Ricoverato in ospedale

Paura nella notte a Salerno per un 45enne che, mentre si trovava alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta in località Torre Picentina, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo e si è ribaltato.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo aver soccorso il malcapitato, lo hanno trasportato presso l’ospedale “Ruggi”. L’uomo ha riportato diversi traumi alle gambe a causa del violento impatto.

Rilievi del caso per la ricostruzione della dinamica dell’incidente affidati alle Forze dell’Ordine.

– Chiara Di Miele –