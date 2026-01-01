Perde il controllo dell’auto e precipita dalla strada sulla spiaggia a Marina di Camerota
Perde il controllo dell’auto e precipita di sotto finendo sulla spiaggia.
È accaduto nella notte a Marina di Camerota in località Lentiscelle.
A bordo di una Fiat Punto una coppia. La conducente, una ragazza di Centola, per cause da accertare, non è riuscita a gestire la vettura che, sfondando il parapetto, è precipitata sulla spiaggia sottostante la strada. Insieme a lei viaggiava un giovane di Licusati.
Sul posto i sanitari del 118, ma fortunatamente i due hanno riportato solo lievi ferite nonostante il violento impatto.
Rilievi affidati ai Carabinieri della locale Stazione diretti dal Maresciallo Francesco Carelli.