Paura oggi lungo la Strada Statale 517 “Bussentina”, nel territorio di Caselle in Pittari, dove si è verificato un incidente.

Per cause da accertare un uomo era in sella alla sua moto quando ne ha perso improvvisamente il controllo finendo rovinosamente al suolo.

Altri automobilisti che hanno visto la scena hanno immediatamente allertato i soccorsi. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre vetture.

Violento l’impatto sull’asfalto, tanto che si è reso necessario l’intervento dei sanitari giunti a bordo dell’eliambulanza per trasferirlo all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Sul luogo dell’accaduto per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Sapri, diretti dall’Ispettore Silvio Riccio.