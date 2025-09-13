Nella notte si è registrato un incidente stradale lungo il Raccordo Sicignano-Potenza al km 20, tra Picerno e Balvano.

Per cause da accertare un 60enne alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato in strada.

Rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Potenza.

I caschi rossi hanno usato un divaricatore per liberare l’uomo e successivamente lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Stradale ai quali spetta di ricostruire la dinamica dell’incidente.