Attimi di paura oggi sull’A2 del Mediterraneo a Polla, al km 80 in direzione sud, dove si è verificato un incidente.

Per cause da accertare, un uomo ucraino ha perso il controllo del camion sul quale stava viaggiando, finendo rovinosamente contro il guardrail. Nell’impatto la cabina si è girata ed il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo pesante.

Sul luogo dell’accaduto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno estratto l’uomo e lo hanno affidato ai sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in ospedale a Polla.

Presenti per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale e le squadra Anas per veicolare il traffico.