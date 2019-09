Per strada con 45 dosi di cocaina da spacciare. Arrestati a Salerno due giovani fratelli pusher

Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti hanno arrestato due giovani spacciatori, sorpresi in strada mentre cedevano della droga ad un altro ragazzo.

I poliziotti, nel corso del servizio di controllo del territorio nel quartiere Fratte, hanno controllato un gruppo di giovani, alcuni a bordo di un’auto di grossa cilindrata ed altri su un motociclo. Gli agenti hanno sorpreso i due giovani mentre scambiavano dosi di cocaina con un altro ragazzo.

Uno di loro, il 19enne salernitano R.F., è stato trovato in possesso di 45 dosi di cocaina ed una somma di denaro in contanti, sicuro provento dello spaccio. Il giovane conducente del motoveicolo ha tentato di sottrarsi al controllo ma è stato immediatamente raggiunto ed arrestato. Si tratta del 20enne salernitano R.A., fratello dell’altro arrestato e trovato in possesso di altro denaro, provento di spaccio.

Inoltre, i poliziotti hanno identificato il giovane acquirente, sempre salernitano, rivelatosi un assiduo cliente dei due fratelli, che è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di stupefacenti.

I due giovani arrestati sono stati condotti ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

– Chiara Di Miele –