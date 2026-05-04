Con l’arrivo della primavera aumentano i casi di allergie stagionali, spesso sottovalutate o confuse con semplici fastidi passeggeri.

Starnuti frequenti, prurito, occhi arrossati e difficoltà respiratorie possono essere segnali chiari di una reazione allergica, ma identificare con precisione la causa non è sempre immediato. Per rispondere a questa esigenza, i Centri Analisi Biochimica mettono a disposizione l’ALEX² Test, un esame diagnostico innovativo e altamente avanzato, in grado di analizzare fino a 300 allergeni attraverso un unico prelievo. Questo consente di individuare in modo accurato le sostanze responsabili dei sintomi e di impostare un percorso mirato per il benessere del paziente.

L’ALEX² Test si distingue per le sue caratteristiche principali:

Rapidità, risultati in tempi brevi

Semplicità, un solo test per un’analisi completa

Affidabilità, elevata precisione diagnostica

Completezza, screening esteso su centinaia di allergeni

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera approfondire la propria situazione allergica e migliorare la qualità della vita grazie a una diagnosi precisa e tempestiva. I Centri Analisi Biochimica invitano tutti coloro che sospettano un’allergia a non trascurare i sintomi e a rivolgersi ai propri medici per una valutazione approfondita.

Per informazioni telefonare ai Centri Analisi Biochimica 0975/74208 o 373/7832999

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