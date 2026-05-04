Pensi di avere un’allergia? Con l’ALEX² Test nei Centri Analisi Biochimica scopri fino a 300 allergeni – INFO E COSTI
Pensi di avere un’allergia? Non lasciare che i sintomi rovinino le tue giornate.
Starnuti, prurito, occhi arrossati o difficoltà respiratorie?
Potrebbe essere il tuo corpo che reagisce a qualcosa… ma a cosa esattamente?
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