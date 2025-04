Sono 2200 i fedeli della Diocesi di Teggiano-Policastro partiti questa mattina alla volta di Roma per il Pellegrinaggio Giubilare insieme al Vescovo, S.E. Monsignor Antonio De Luca.

Sono provenienti dalle varie parrocchie diocesane, accompagnati dai rispettivi parroci, e tra loro ci sono circa 400 giovani, segno di una Chiesa viva e in cammino.

I pellegrini si sono radunati in Piazza Pia, all’inizio di via della Conciliazione, iniziando da lì il cammino verso la Basilica di San Pietro per varcare la Porta Santa, gesto di fede e conversione proposto dal Giubileo. All’Altare della Confessione sarà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vescovo De Luca offerta in suffragio di Papa Francesco.

Presente anche il Coro Interparrocchiale delle Foranie di Policastro e Camerota.

“Il nostro pensiero e il nostro ricordo vanno a coloro che sono impossibilitati per ragioni di salute e ci seguono da casa – ha affermato Monsignor De Luca -. La nostra vicinanza cristiana e il ricordo nella preghiera per quanti sono soli e per quanti spiritualmente si sono uniti in questo percorso. Vogliamo affidare tutti alla misericordia del Signore e che il nostro Giubileo sia l’occasione per consolidare la speranza, dare forza alla carità e alimentare la fede“.