La Stazione Carabinieri di Ogliastro Cilento stamattina ha dato esecuzione a una misura cautelare nei confronti di un uomo per atti persecutori.

Un 54enne, non riuscendo ad accettare la decisione di una donna di mettere fine ad una loro relazione sentimentale, ha iniziato ad assumere atteggiamenti contro di lei sempre più gravi, pedinandola e appostandosi presso la sua abitazione, telefonandole continuamente e formulando gravi minacce. In un caso, ha seguito la vittima che si era recata in un locale pubblico e l’ha importunata pesantemente, tanto da indurre la sicurezza del locale ad intervenire.

Inoltre, l’uomo ha fatto anche riferimento ad una pistola da lui posseduta.

Per il 54enne è stato disposto il divieto di dimora e di avvicinamento alla vittima con applicazione del braccialetto elettronico, che si sono trasformati in arresti domiciliari poiché ha rifiutato l’applicazione del braccialetto.

Il procedimento si trova in fase di indagini e la fondatezza delle accuse dovrà essere valutata nelle ulteriori fasi del giudizio.