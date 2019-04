“Pedalando in Sicurezza”. A Polla giovani immigrati a lezione di educazione stradale

Sensibilizzare i giovani immigrati al rispetto delle regole del Codice della Strada. È stato questo l’obiettivo del corso tenutosi questa mattina presso lo SPRAR di Polla e organizzato dal Comando della Polizia Municipale di Polla, in particolare dal Coordinatore Francesco La Rocca, insieme alla Cooperativa “Il Sentiero”.

“Educazione stradale – Pedalando in Sicurezza” questo il nome della giornata alla quale hanno preso parte circa 35 giovani immigrati che si sono impegnati ad apprendere le regole per salvaguardare l’incolumità dei ciclisti e di tutti gli utenti della strada.

Nel corso della lezione sono state spiegate le norme fondamentali del Codice della Strada per i ciclisti ed è stato distribuito un kit per la sicurezza di chi va in bici che riporta lo slogan “Per me, per te, indossalo”.

– Paola Federico –