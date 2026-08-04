I vertici dell’ASL Salerno, con a capo il Direttore Generale Gennaro Sosto, hanno scritto al Direttore Sanitario del DEA di Battipaglia-Eboli-Roccadaspide Alessandra Pira, al Direttore Sanitario del DEA di Nocera-Pagani-Scafati Rosa Santarpia, al Direttore Sanitario del presidio ospedaliero di Polla Luigi Mandia, all’Unità di Crisi del DEA di Battipaglia e al personale medico e di comparto del DEA di Battipaglia-Eboli-Roccadaspide, del DEA di Nocera-Pagani-Scafati e del “Curto” di Polla che, in occasione del trasferimento dei pazienti dall’ospedale di Battipaglia, hanno dimostrato elevata professionalità, prontezza operativa, spirito di servizio e senso di responsabilità.

“In una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa e dalla necessità di assicurare la massima tutela dei degenti – scrivono dall’Azienda Sanitaria salernitana – tutto il personale coinvolto ha operato con tempestività, equilibrio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali, tecniche e amministrative, garantendo la continuità delle cure e la sicurezza dei pazienti durante le operazioni di trasferimento. L’impegno profuso, anche oltre i consueti doveri d’ufficio, ha rappresentato un esempio concreto di dedizione alla missione istituzionale del Servizio Sanitario e ha contribuito in modo determinante alla gestione ordinata del trasferimento previsto, alla salvaguardia dell’incolumità delle persone assistite e al mantenimento degli standard assistenziali in un contesto di significativa criticità“.

Il Direttore Generale, insieme al Direttore Sanitario Primo Sergianni e a quello Amministrativo Ferdinando Memoli, rivolge un pubblico ringraziamento a tutta la Dirigenza e agli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che “con senso di appartenenza, equilibrio e disponibilità hanno affrontato la circostanza con encomiabile professionalità, contribuendo alla corretta esecuzione delle attività necessarie e alla protezione dei pazienti affidati alle cure dell’Azienda”.