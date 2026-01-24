Paziente morì al “Ruggi” dopo un intervento. Rinviati a giudizio il dottore Enrico Coscioni e tre membri della sua équipe
Il dottore Enrico Coscioni rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta legata al decesso di Umberto Maddolo, 62enne originario di Capaccio Paestum e residente a Montecorvino Rovella, deceduto nel dicembre del 2021 dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore.
Il Gup del Tribunale di Salerno Pietro Indinnimeo ha disposto il rinvio a giudizio per Coscioni, figura di primo piano della Torre Cardiologica del “Ruggi”, ex consigliere per la Sanità di Vincenzo De Luca ed ex presidente dell’Agenas.
Il prossimo 26 marzo dovrà dunque comparire davanti al Giudice.
Le complicazioni legate a Maddolo furono fatali: dopo gli opportuni approfondimenti avviati a seguito della denuncia dei familiari, fu scoperta una garza nel corpo dello sventurato.
Coscioni dovrà sedere sul banco degli imputati insieme a tre componenti della sua équipe: i cardiochirurghi Gerardo Del Negro e Francesco Pirozzi e l’anestesista Pietro Toigo.
Le accuse, a vario titolo, sono omicidio colposo in ambito sanitario e, per il solo Coscioni, anche l’imputazione di falso.
