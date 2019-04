Paura tra San Giovanni a Piro e Camerota. Incendio distrugge un’abitazione

Attimi di paura questo pomeriggio in località Milosa, una zona al confine tra San Giovanni a Piro e Camerota, dove un’abitazione è stata completamente avvolta dalle fiamme.

A dare l’allarme è stato un pastore del posto che ha allertato immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che giunti sul posto hanno impiegato molte ore per spegnere le fiamme. Fortunatamente al momento dell’incendio in casa non erano presenti i proprietari dell’abitazione che si trova posizionata in una zona molto distante dal centro abitato.

L’incendio ha completamente distrutto le pareti esterne della casa tutte rivestite in legno.

Sono ignote le cause che hanno provocato l’incendio.

– Maria Emilia Cobucci –