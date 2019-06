Paura sull’A2. Entra nell’Autogrill a Baronissi e beve dell’acido davanti ai presenti

Attimi di paura questa mattina nell‘area di servizio di Baronissi Sud lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo.

Un 33enne di Nocera Inferiore è entrato nel parcheggio a bordo di un furgone e si è recato nell’Autogrill. Una volta dentro ha brandito una bottiglia contenente dell’acido e l’ha ingerita davanti ai presenti. Probabilmente aveva già con sé il liquido.

Sul posto sono stati allertati i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale. Il 33enne non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale coordinata dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina agli ordini del Vice Questore Francesco Minniti.

– Chiara Di Miele –