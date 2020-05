Paura sui monti di Eboli. Giovane ucraino precipita in un dirupo, salvato dai Vigili del Fuoco

Paura ieri pomeriggio ad Eboli per un giovane di nazionalità ucraina caduto in un dirupo in montagna.

Il ragazzo, mentre si trovava in località San Donato, si sarebbe sporto nel vuoto per poi precipitare in una scarpata. Come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, le sue urla sono state udite da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento. Difficili le operazioni di salvataggio e di recupero a causa del luogo impervio.

Il giovane è stato trasportato in elisoccorso in ospedale ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

– Chiara Di Miele –